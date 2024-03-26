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18:06, 26 марта 2024Россия

Житель Петербурга приковывал 12-летнюю дочь к батарее, избивал и морил голодом

Житель Санкт-Петербурга морил голодом и приковывал к батарее 12-летнюю дочь

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге местный житель приковывал свою 12-летнюю дочь цепью к батарее, избивал и морил голодом. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, 43-летний мужчина с ребенком проживали в комнате коммуналки. Девочке приходилось спать на голой раскладушке и учиться за столом, покрытом окурками и пустыми бутылками. Кроме того, отец мог запереть ее на ключ и уйти на несколько дней, оставив вместо туалета ведро.

Как выяснил канал, со слов девочки, она вместе с отцом ходила в строительный магазин, чтобы купить как можно более крепкую цепь, на которую потом россиянин сажал пятиклассницу.

В свою очередь, городской Следственный комитет на своем сайте сообщил, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании. Девочку временно поместили в детское социальное учреждение.

Ранее, в августе 2022 года, похожий случай произошел на Алтае. Там местный житель в воспитательных целях пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире, а также систематически избивал мальчика. В результате ребенка изъяли из семьи. Кроме того, в Нефтеюганске 32-летняя женщина также в течении трех месяцев сажала сына на прикрепленную к стене квартиры металлическую цепь за непослушание.

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      Константин Лысяков
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