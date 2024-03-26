Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:29, 26 марта 2024Силовые структуры

Следователи завели дело на приковывавшего 12-летнюю дочь к батарее россиянина

Уголовное дело завели на жителя Петербурга, издевавшегося над 12-летней дочерью
Начало событий в новости Житель Петербурга приковывал 12-летнюю дочь к батарее, избивал и морил голодом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, который приковывал 12-летнюю дочь к батарее в комнате коммуналки и избивал ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по городу.

Дело заведено по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

По версии следствия, издевательства происходили в комнате коммунальной квартиры на проспекте Энтузиастов. Подозреваемый с 2023 года систематически избивал 12-летнюю дочь, ограничивал ее в приеме пищи и удерживал на цепи. Как уточнялось ранее, девочка сама ходила с отцом в строительный магазин, чтобы купить для этого самую крепкую цепь.

Сейчас пострадавшая находится в социальном учреждении. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Россиянин поехал в командировку и лишился трех миллионов рублей из-за аферистов

      Оценено подорожание поставляемого в Европу урана из России

      Блинкен связал теракт в «Крокусе» с оставшейся угрозой от ИГИЛ

      В Приднестровье отвергли планы по присоединению к России

      Названа дата запуска спутника «Ресурс-П» №4

      Энергокомпанию Украины обвинили в раскрытии реального ущерба от ударов ВС России

      Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

      Внучку экс-президента Узбекистана оставили без дома в Беверли-Хиллз

      Россиян предупредили о риске одного популярного в быту правила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше