Следователи завели дело на приковывавшего 12-летнюю дочь к батарее россиянина

Уголовное дело завели на жителя Петербурга, издевавшегося над 12-летней дочерью

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, который приковывал 12-летнюю дочь к батарее в комнате коммуналки и избивал ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по городу.

Дело заведено по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

По версии следствия, издевательства происходили в комнате коммунальной квартиры на проспекте Энтузиастов. Подозреваемый с 2023 года систематически избивал 12-летнюю дочь, ограничивал ее в приеме пищи и удерживал на цепи. Как уточнялось ранее, девочка сама ходила с отцом в строительный магазин, чтобы купить для этого самую крепкую цепь.

Сейчас пострадавшая находится в социальном учреждении. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.