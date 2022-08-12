Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка в течение трех месяцев сажала сына на цепь за непослушание

Жительница Нефтеюганска в течение трех месяцев сажала сына на цепь за непослушание

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Нефтеюганске будут судить женщину, которая в течение трех месяцев сажала на цепь своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Югры.

По данным ведомства, 32-летнюю россиянку сильно раздражало непослушание мальчика, поэтому в качестве наказания она обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене квартиры. Таким способом женщина истязала сына в период с февраля по май 2022 года. В результате, по версии прокуратуры, мальчик испытывал физическую боль и страдания.

В отношении женщины возбудили дело по пункту «д» части 2 статьи 127, пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы человека, истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Решением суда ее арестовали.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который связывал дочерей-подростков веревками в целях наказания. Чтобы избежать насилия со стороны отца, детям с матерью приходилось ночевать в помещении для содержания скота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу»
Ценам на один тип жилья предрекли снижение
МИД России назвал виновных в ухудшении отношений с Японией
Горящая суперъяхта за миллиард рублей попала на видео
В ДНР рассказали о последствиях обстрела шахт со стороны ВСУ
Описано развитие конфликта между США и Китаем
В Совфеде назвали условие поддержки Россией демилитаризации у ЗАЭС
Унесенный ветром зонт пронзил женщину на пляже
Кадыров призвал «засидевшегося в кресле» главу Рослесхоза приехать в Чечню
Российскую версию китайской машины собрались продавать за миллионы рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.