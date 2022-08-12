Россиянка в течение трех месяцев сажала сына на цепь за непослушание

Жительница Нефтеюганска в течение трех месяцев сажала сына на цепь за непослушание

В Нефтеюганске будут судить женщину, которая в течение трех месяцев сажала на цепь своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Югры.

По данным ведомства, 32-летнюю россиянку сильно раздражало непослушание мальчика, поэтому в качестве наказания она обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене квартиры. Таким способом женщина истязала сына в период с февраля по май 2022 года. В результате, по версии прокуратуры, мальчик испытывал физическую боль и страдания.

В отношении женщины возбудили дело по пункту «д» части 2 статьи 127, пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы человека, истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Решением суда ее арестовали.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который связывал дочерей-подростков веревками в целях наказания. Чтобы избежать насилия со стороны отца, детям с матерью приходилось ночевать в помещении для содержания скота.