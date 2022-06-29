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Россиянин связывал дочерей-подростков веревками и заставлял ночевать в хлеву

Житель Краснодарского края связывал дочерей веревками и заставлял ночевать в хлеву

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Краснодарского края избивал несовершеннолетних дочерей и заставлял их ночевать в хлеву. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Проверка установила, что 57-летний отец четырех девочек в возрасте от 9 до 14 лет злоупотреблял алкоголем. В июне 2022 года он связывал двух старших дочерей-подростков веревками в целях наказания. Чтобы избежать насилия со стороны отца, детям с их матерью приходилось ночевать в помещении для содержания скота.

Прокуратура также сообщила, что ранее территориальное отделение соцзащиты сняло семью с учета. В связи с обнаруженными нарушениями было внесено представление региональному министерству труда и соцразвития, а также главе муниципалитета.

Ведомство направило материалы проверки в полицию, после чего было возбуждено дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Пострадавшие дети были направлены в учреждение соцзащиты.

Ранее стало известно, что житель подмосковной деревни Брехово обливал кипятком из чайника детей гражданской жены и прижигал о них сигареты. На отчима пожаловались 14-летняя девочка и ее 12-летний брат.

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Константин Лысяков
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