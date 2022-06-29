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В Подмосковье мужчина обливал кипятком из чайника детей гражданской жены

Житель подмосковной деревни Брехово обливал кипятком из чайника детей гражданской жены

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В деревне Брехово подмосковного городского округа Солнечногорск мужчина издевался над детьми гражданской жены: он поливал двух подростков кипятком из чайника и прижигал о них сигареты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 14-летняя девочка и ее 12-летний брат пожаловались на отчима своей тете. Они сообщили родственнице, что мужчина в отсутствие матери всячески над ними издевался и ограничивал в еде. Мать, по словам подростков, вскоре узнала о жестоких методах воспитания, но предпринимать ничего не стала.

После издевательств отчима подростки попали в больницу с ожогами и травмами. Действиями мужчины заинтересовались полицейские. Россиянина уже задержали.

Ранее безработный житель Санкт-Петербурга жестоко избил 12-летнего сына-пятиклассника. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести поместили в отделение интенсивной терапии одной из больниц. В отношении отца ребенка завели дело.

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Анна Щербакова
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