Россиянин жестоко избил сына-пятиклассника

Безработный житель Петербурга жестоко избил 12-летнего сына-пятиклассника

Безработный житель Колпинского района Санкт-Петербурга жестоко избил 12-летнего сына-пятиклассника, медики зафиксировали у мальчика сотрясение головного мозга, множественные ушибы груди, почек и ног. Об этом телеканалу 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Россиянин в разговоре с сотрудниками полиции пояснил, что все травмы ему нанес отец. Позже оперативники выяснили, что мужчина до этого имел судимость за хранение и распространение наркотиков.

Пострадавшего школьника в состоянии средней степени тяжести поместили в отделение интенсивной терапии одной из петербургских больниц. В отношении отца ребенка завели уголовное дело.

Ранее в Комсомольске Хабаровского края отец обматерил и избил обидевшего его сына школьника. По факту случившегося проводилась процессуальная проверка.