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Россиянин избил обидчика сына и попал на видео

В Комсомольске Хабаровского края отец обматерил и избил обидевшего его сына школьника

В Комсомольске Хабаровского края отец обматерил и избил обидевшего его 14-летнего сына школьника. Видео с места опубликовано на сайте KP.RU.

На опубликованных кадрах видно, как россиянин в спортивном костюме отчитывает стоящего перед ним школьника. Мальчик пытается оправдаться и утверждает, что уже принес извинения за свой поступок. В ответ на это отец избитого мальчика заявляет: «Я не собираюсь слушать твое вот это вот». За всей этой сценой молча наблюдает обиженный подросток.

Житель Хабаровского края начинает угрожать ребенку, после этого на видео следует звук, похожий на удар. А после мальчик уже поднимается с земли.

По сведениям издания, к конфликту взрослого мужчину подтолкнул сын. Школьник обиделся, что его друг помладше толкнул его во время игры. Временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы хабаровского УМВД Евгений Могильный рассказал, что по факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

Ранее житель Башкирии напал на десятилетнего мальчика посреди улицы и избил его. Все произошло в городе Сибай на улице Белова. Нападавшим оказался 31-летний местный житель, его задержали прохожие.

Анна Щербакова
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