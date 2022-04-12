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Россиянин жестоко избил десятилетнего школьника посреди улицы и попал на видео

Житель Башкирии напал на десятилетнего мальчика посреди улицы, избил его и попал на видео

Житель Башкирии напал на десятилетнего мальчика посреди улицы и жестоко избил его. Кадры случившегося опубликованы в Telegram-канале «112».

На появившемся видеоролике видно, как россиянин бежит за школьником на оживленной улице. В какой-то момент мужчина настигает ребенка и начинает бить его кулаками по лицу. Мальчик падает на асфальт, обидчик продолжает наносить удары ногами. Подросток пытается вырваться, но житель Башкирии останавливает его и хватает за рюкзак.

По сведениям издания, все произошло в городе Сибай на улице Белова. Нападавшим оказался 31-летний местный житель, его задержали прохожие. Известно, что сейчас мужчина дает показания следователям.

Ранее в Новосибирске мужчина напал на 13-летнего мальчика после ссоры с подростками. Уточняется, что пострадавшего мальчика доставили в больницу. По факту произошедшего была организована доследственная проверка.

Анна Щербакова
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