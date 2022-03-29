Россиянин поссорился с компанией школьников и избил 13-летнего подростка

В Новосибирске СКР проводит проверку после избиения россиянином 13-летнего школьника

В Новосибирске началась доследственная проверка после избиения россиянином школьника. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 марта на Красном проспекте мужчина затеял ссору с компанией школьников и сильно избил 13-летнего подростка. Пострадавшего доставили в больницу, там ему оказывают медицинскую помощь. «Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности мужчины», — говорится в сообщении СКР. Подозреваемого ищут.

Следователи выясняют причины и условия, способствовавшие инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

25 марта сообщалось, что в Екатеринбурге группа подростков жестоко избила 14-летнего школьника, мальчика доставили в больницу с перелом ребра, черепно-мозговой травмой и поврежденным глазом.