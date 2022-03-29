Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин поссорился с компанией школьников и избил 13-летнего подростка

В Новосибирске СКР проводит проверку после избиения россиянином 13-летнего школьника

ФОТО: Максим Блинов / РИА новости

В Новосибирске началась доследственная проверка после избиения россиянином школьника. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 марта на Красном проспекте мужчина затеял ссору с компанией школьников и сильно избил 13-летнего подростка. Пострадавшего доставили в больницу, там ему оказывают медицинскую помощь. «Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности мужчины», — говорится в сообщении СКР. Подозреваемого ищут.

Следователи выясняют причины и условия, способствовавшие инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

25 марта сообщалось, что в Екатеринбурге группа подростков жестоко избила 14-летнего школьника, мальчика доставили в больницу с перелом ребра, черепно-мозговой травмой и поврежденным глазом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Комментарии отключены
Последние новости
Изъятые российские активы предложили отдать Украине
Россиянину удалось выжить после нападения уголовника с топором
Названо число прибывших в Россию жителей Украины и Донбасса
Подсчитан уровень безработицы в России к концу 2022 года
Москвичи пожалели о закрытии бассейна на месте Храма Христа Спасителя
Сахалинский сухогруз сел на мель в российском регионе
Мастер нарастила клиентке чересчур длинные ресницы и испугала подписчиков
В Совфеде оценили возможность расследования в ООН пыток военнопленных на Украине
В Японии решили поменять написание Киева
Россиянина арестовали за зарезанного друга
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.