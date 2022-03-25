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Группа российских подростков жестоко избила школьника

В Екатеринбурге группа подростков от 14 до 16 лет жестоко избила школьника

Фото: Globallookpress.com

В Екатеринбурге группа подростков жестоко избила 14-летнего школьника, мальчика доставили в больницу с перелом ребра, черепно-мозговой травмой и поврежденным глазом. Об этом пишет портал E1.

Мать пострадавшего пояснила, что ее сына избили подростки от 14 до 16 лет. По ее данным, школьники не в первый раз беспричинно нападают на людей.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что личности всех нападавших установлены. Ими оказались ученики общеобразовательной школы №141 Верх-Исетского района.

В отношении нарушителей будет принято процессуальное решение после получения из больницы официального заключения о степени тяжести травм пострадавшего ребенка, уточнили в ведомстве.

Ранее подростки в Кемеровской области в кафе KFC избили пенсионера. Компания несовершеннолетних нападала на ребенка, за него вступился пожилой россиянин. Мужчина попытался закрыть лежащего на полу мальчика своим телом. Подростков это разозлило, и они начали бить кулаками и ногами пенсионера.

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Анна Щербакова
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