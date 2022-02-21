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Российские подростки толпой избили пенсионера в кафе и попали на видео

В Кемеровской области подростки толпой избили в кафе защищавшего ребенка пожилого мужчину

Подростки в Кемеровской области в кафе KFC избили пенсионера. Видео с места опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как компания несовершеннолетних нападает на ребенка. За мальчика вступился пожилой россиянин. Мужчина попытался закрыть лежащего на полу ребенка своим телом. Подростков это разозлило, и они начали бить кулаками и ногами пенсионера.

По словам очевидцев, среди нападавших были воспитанники местного детского дома «Единство». Директор учреждения Олеся Ковальчук заверила, что уже занимается этой ситуацией. Женщина подтвердила, что на появившемся видео, действительно, есть один воспитанник детдома, остальные дети были городские.

Сотрудники и посетители кафе KFC обращались в полицию. В пресс-службе МВД по Кемеровской области на запрос издания не ответили.

Ранее в Челябинской области полиция задержала четвероклассников, которые сняли на видео инсценировку драки со стрельбой.

В руках у российских четвероклассников был пистолет из магазина игрушек. По словам прокурора города Роберта Шамсутдинова, полиция взяла ситуацию на контроль и начала проверку.

Анна Щербакова
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