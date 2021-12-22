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Российские четвероклассники инсценировали драку со стрельбой и попали в полицию

На Урале задержали четвероклассников, которые инсценировали драку со стрельбой на YouTube

Кадр: 31 канал

В Челябинской области полиция задержала четвероклассников, которые сняли на видео инсценировку драки со стрельбой. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МВД, сообщает Znak.

На видеозаписи, которая была опубликована в социальной сети во вторник, 21 декабря, видно, как двое детей ловят третьего мальчика и валят его на землю. Затем к его голове представляют пистолет. После публикации ролика в интернете дети попали в полицию.

В руках у российских четвероклассников был пистолет из магазина игрушек. По словам прокурора города Роберта Шамсутдинова, полиция взяла ситуацию на контроль и начала проверку.

«С мальчиками проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений закона. Они все поняли, сообщили, что больше такими играми заниматься не будут. Телесные повреждения никто никому не наносил», — рассказал Шамсутдинов.

По информации Znak, один из детей состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПДН).

Ранее на Сахалине подростки устроили драку стрельбой и избили взрослого, который попытался их разнять. Предварительно, школьники играли в снежки. В какой-то момент один из них достал пистолет, выстрелив в дверь подъезда, а также под ноги одному из мальчиков.

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Анастасия Шейкина
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