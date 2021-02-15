Российские подростки устроили массовую драку со стрельбой и попали на видео

Подростки устроили драку стрельбой и избили взрослого, который попытался их разнять. Видео с инцидентом, который случился на Сахалине, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

По предварительной информации, школьники играли в снежки, в какой-то момент один из них достал пистолет, выстрелив в дверь подъезда, а также под ноги одному из мальчиков.

Драка завязалась из-за того, что взрослые сделали школьникам замечание.

Ранее на видео попала супружеская пара из Красноярска, устроившая жестокую драку. Расстроенная девушка и молодой человек стояли в лифте. Юноша начинал настойчиво вытирать салфеткой нос подруге, но ей не понравились такие ухаживания, и нежности россиян быстро переросли в побои.