Россияне устроили в хостеле поножовщину и попали на видео

В Санкт-Петербурге конфликт постояльцев хостела, завершившийся дракой и поножовщиной, попал на видео. Ролик в воскресенье, 17 января, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как двое мужчин спорят в коридоре мини-гостиницы. В какой то момент один из них заходит в помещение, куда забегает его противник, размахивающий ножом. После этого мужчины снова оказываются в коридоре, уже вооруженные ножом и монтировкой. В какой-то момент драка вспыхивает с новой силой и одному из дерущихся удается нанести сопернику удар ножом в живот.

После случившегося на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.