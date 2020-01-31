Поножовщина на борту танкера в Азовском море попала на видео

@Huepub / Telegram

Старший помощник капитана танкера, находившегося в Азовском море, нанес матросу несколько ударов кухонным ножом. Видео в пятницу, 31 января, опубликовал Telegram-канал HUE.

На кадрах видно, что драка происходит в служебном коридоре танкера. Обнаженный по пояс старший помощник капитана подошел к оппоненту, толкнул его ладонью в лицо, а затем четыре раза ударил кухонным ножом. Остановить расправу удалось одному из членов команды, который прибежал на шум драки. Он перехватил руку старпома с ножом и увел в сторону от пострадавшего.

В пресс-службе МВД России на транспорте по Южному федеральному округу «Ленте.ру» подтвердили факт драки. По данным полиции, потасовка произошла на почве личной неприязни. В результате конфликта матрос получил несколько колото-резаных ранений грудной клетки, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении старпома — уроженца Астрахани — по статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В настоящее время фигурант дела помещен под домашний арест на территории Анапского района.

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