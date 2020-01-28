В Охотском море затонул российский траулер

Загоревшийся в Охотском море российский рыболовный траулер «Энигма Астралис» (ENIGMA ASTRALIS) затонул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«Установлено, что на дне Охотского моря обнаружено судно "Энигма Астралис"», — сообщил собеседник агентства.

О пожаре на судне стало известно 21 января. Сообщалось, что на борту было 47 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru