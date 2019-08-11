Судно с рыбаками в Черном море загорелось и утонуло

Рыболовецкое судно загорелось и утонуло рядом с поселком Джубга Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает ТАСС.

Судно находилось в 1,5 километрах от берега. По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание двигателя: на борту случился пожар, а затем судно затонуло.

Спасатели уточнили, что на борту находились шесть человек, всех их доставили на берег. Погибших и пострадавших нет.

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