Катер лишил ноги купавшегося в Черном море мужчину

Купавшийся в Черном море мужчина попал под высокоскоростной катер и лишился ноги. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Происшествие случилось в Алуште. В 120 метрах от берега двухмоторный катер Redlan, которым управлял 27-летний житель города, наехал на выплывшего за буйки мужчину. Попав в запрещенную для купания зону, 48-летний отдыхающий оказался на судовом ходу. Капитан катера его не заметил.

Пострадавшего отправили в ближайшую больницу, где ему предстоит ампутация голени левой ноги.

Материалы по факту случившегося переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер. На нем находились не менее 55 человек, в то время как было допустимо перевозить не более 12. Погибли две женщины, они скончались в больнице. Владелец судна дал объяснения следователям. Он обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер.

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