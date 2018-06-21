В Сибири бревно затопило баржу с лесом

В Красноярском крае на Ангаре несамоходная баржа, перевозившая лес, столкнулась с плывшим по реке бревном и утонула. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает Newslab.

В корпус судна с лесом попало бревно-топляк. После столкновения баржа резко сменила курс, один из отсеков теплохода пробило камнем. Отмечается, что экипаж теплохода не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

По данным портала, это уже третье происшествие на Ангаре за последний месяц. Ранее на реке была повреждена баржа с углем и затоплен теплоход.

19 июня сообщалось, что на Волге пьяный капитан буксира посадил баржу на мель и опрокинул лодку рыбаков. В его крови было обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

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