В деле о столкновении катамарана с баржей появился первый задержанный

Сотрудники Следственного комитета задержали владельца лодочной станции, который не помешал отчалить катамарану, впоследствии столкнувшемуся с баржей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК России.

«По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», — отметили в СК.

11 июня баржа подмяла под себя катамаран в районе речного порта Волгограда. Прогулочное судно не было зарегистрировано в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и в момент происшествия двигалось без опознавательных огней. В результате погибли 11 человек. Пятерым удалось спастись.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи. Позднее выяснилось, что им оказался бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, приговоренный в 2009 году к четырем годам колонии общего режима за изнасилование, побои и хулиганство со стрельбой. Он погиб.

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