Капитана катамарана обвинили в столкновении с баржей на Волге

По предварительным данным, к столкновению катамарана с баржей на Волге привели действия капитана пассажирского водного транспорта. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации следователей, капитан катамарана Дмитрий Хахалев проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи. Ранее также стало известно, что Хахалев был в состоянии алкогольного опьянения.

«В настоящее время следователи продолжают работу с потерпевшими и свидетелями произошедшего – пассажирами баржи, с которой произошло столкновение. Проводятся их допросы», — говорится в сообщении.

Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, в 2009 году был приговорен к четырем годам колонии общего режима за изнасилование, побои и хулиганство со стрельбой. Кроме того, он не имел разрешения на вождение судна.

11 июня баржа подмяла под себя катамаран в районе речного порта Волгограда. Прогулочное судно не было зарегистрировано в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и в момент происшествия двигалось без опознавательных огней. В результате погибли 11 человек. Семерым удалось спастись.

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