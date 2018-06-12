В крови капитана затонувшего на Волге катамарана нашли алкоголь

Капитан катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, Дмитрий Хахалев управлял водным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается Telegram-канале «112».

Согласно данным экспертизы, в крови экс-чиновника судмедэксперты обнаружили 2,17 промилле алкоголя. Это соответствует сильной стадии опьянения, при которой могут начаться нарушения моторики, потеря памяти, ступор, а также есть вероятность потери сознания.

Ранее стало известно, что катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. В 2009 году он был приговорен к четырем годам колонии общего режима за изнасилование, побои и хулиганство со стрельбой.

11 июня баржа подмяла под себя катамаран в районе речного порта Волгограда. Прогулочное судно не было зарегистрировано в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и в момент происшествия двигалось без опознавательных огней. Владелец не имел необходимых документов для судоходства. В результате погибли 11 человек. Семерым удалось спастись.

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