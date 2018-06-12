Найдено тело последнего погибшего пассажира затонувшего на Волге катамарана

Спасатели обнаружили тело последней погибшей при столкновении прогулочного катамарана «Елань» с баржей, буксируемой теплоходом «Капитан Вечеркин» на Волге. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Количество жертв крушения возросло до 11 человек. Ранее стало известно, что катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, который в 2009 году был приговорен к четырем годам колонии за изнасилование, побои и хулиганство со стрельбой. У него не было документов для судоходства.

По информации издания, судно было перегружено — вместо 12 человек на нем находились 16 пассажиров. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения и без спасательных жилетов. На борту катамарана отмечали день рождения, при этом не включили сигнальные огни.

Инцидент произошел в ночь на 12 июня. Баржа подмяла под себя катамаран в районе речного порта Волгограда. Удалось спасти семерых пассажиров. Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 10 погибших.

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