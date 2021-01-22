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Нежности российской пары в лифте переросли в жестокую драку и попали на видео

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Супружеская пара из Красноярска устроила жестокую драку в лифте, разнимать их пришлось соседям. Произошедшее сняли камеры наблюдения, видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как расстроенная девушка и молодой человек стоят в лифте. Юноша начинает настойчиво вытирать салфеткой нос подруге. Ей не понравились такие ухаживания, и нежности быстро переросли в побои. Девушка начала отбиваться от юноши, в ответ он стал нападать, толкать ее и бить. Все это сопровождалось ссорами и криками. Из лифта их в итоге выгнали жильцы, после чего пара продолжила скандалить уже в коридоре. В конце ролика частично видно, как юноша бьет возлюбленную ногами.

По информации паблика, девушка и юноша были сильно пьяны. Позже они помирились. Приезжала ли на место полиция, не уточняется.

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