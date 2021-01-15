Драка депутатов с жителями российского города попала на видео

Депутаты муниципальной думы Александровска в Пермском крае подрались с жителями города, мешавшими им пройти в здание местной администрации для проведения внеочередного заседания, на котором планировалось выбрать нового главу и председателя контрольно-счетной палаты округа. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает «Коммерсантъ».

Видео инцидента размещено на Youtube. На кадрах видно, как у входа произошла потасовка. По словам депутатов, их не пускали в здание охранники, которые указывали на отсутствие некоего разрешения от исполняющего обязанности главы округа Александра Шицына. Кроме того, участниками инцидента стали местные жители с плакатами «За роспуск думы». Сообщается, что депутаты вызвали полицию, однако попасть в здание это им не помогло.

По словам Александра Шицына, в этот день не было запланировано заседания. Однако депутаты, напротив, заявили, что получили от аппарата думы уведомления о нем.

В итоге депутатам пришлось провести заседание на улице. Они назначили новым спикером думы Людмилу Белецкую вместо действующего председателя Марины Зиминой. Для избрания нового главы округа не хватило одного голоса. Рассмотрение этого решения перенесли на 28 января.

Сообщается, что политический кризис в Александровском городском округе продолжается уже долгое время. Там больше года нет главы из-за раскола в местной думе, которая в сложившейся ситуации не может прийти к консенсусу.