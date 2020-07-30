В драке российских депутатов оказались замешаны тухлая рыба и усы Гитлера

В драке депутатов от КПРФ и «Единой России» заксобрания Ульяновской области оказались замешаны тухлая рыба и усы как у фюрера Адольфа Гитлера. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина.

Политик рассказал, что перед началом заседания члены КПРФ положили ему на стол испорченную скумбрию. «Эта тухлая рыба лежала в моем столе, настолько воняла, что я был вынужден завернуть ее в бумагу и [депутату Айрату] Гибатдинову вернуть, а он обратно ее в меня швырнул», — сказал Сурайкин.

Кроме того, депутаты от КПРФ нарисовали на портрете губернатора Ульяновской области Сергея Морозова усы, рассказал Сурайкин. «Они по залу бегали с плакатом, на котором губернатор изображен в форме Гитлера, они пририсовали ему усики. (...) Они вели себя как молодежная ОПГ», — заключил руководитель «Коммунистов России».

Депутаты подрались из-за фото с подписью «голубки», приклеенном на одном из депутатских мест. Видео потасовки появилось в сети накануне. На плакате изображены губернатор и один из депутатов заксобрания. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по области разобраться в обстоятельствах инцидента.

Местные политики не впервые используют продукты питания для выяснения отношений. Так, осенью 2018 года депутат ульяновского заксобрания Рамиль Хакимов бросал в сторону конкурентов яйца и рыбу. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве.