Российские депутаты устроили скандал из-за сексуальной ориентации

73online.ru

Депутат Андрей Седов на заседании комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Ульяновска намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию коммуниста Айрата Гибатдинова. Об этом сообщает издание 73online.ru в среду, 16 октября.

Перепалка началась после того, как Гибатдинов сделал замечание о неподобающем обращении Седова к коллегам. Последний, подводя итоги заседания, заявил, что представители фракции КПРФ «начали тут лаять и выкрикивать, как обычно».

«Негоже так обращаться к депутатам, что кто-то тут лает. Вы, наверное, перепутали, вы не в овчарне находитесь», — сказал Гибатдинов.

В ответ Седов заметил, что он, в отличие от Гибатдинова, не принадлежит к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. После этой реплики коммунист вскочил со стула и бросился к сидящему Седову с просьбами повторить сказанное.

«Еще мгновение, и Гибатдинов бы врезал Седову, но непоправимому не дали случиться их коллеги, бросившиеся разнимать двух здоровых и крепких мужиков», — пишет издание.

Гибатдинов еще несколько минут уточнял у присутствующих, может ли председатель комитета так себя вести.

Как пишет 73online.ru, 24 октября 2018 года Седов возглавил комитет по ЖКХ и в тот же день был исключен из партии КПРФ.

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