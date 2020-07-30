Драка депутатов из-за фото с подписью «голубки» заинтересовала главу СК

Драка депутатов Законодательного собрания Ульяновской области из-за фото с подписью «голубки» заинтересовала главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве в четверг, 30 июля.

Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах.

Депутаты от КПРФ и «Единой России» подрались из-за фото с подписью «голубки», приклеенном на одном из депутатских мест. Видео потасовки появилось в сети накануне. Единоросс Александр Чепухин рассказал, что оскорбительную выходку допустили его коллеги из КПРФ. На плакате изображены губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и депутат, которого Чепухин отказался называть. Драка началась после его попытки снять «оскорбляющий государственную власть» плакат, пояснил депутат.

24 июня депутаты Саратовской областной думы устроили драку во время заседания. После того как их разняли, один из участников потасовки стал обливать других водой из пластиковых бутылок.