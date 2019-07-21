Российского чиновника уволили за пьяный дебош в кафе

В Сахалинской области отстранен от должности заместитель председателя регионального правительства Кирилл Подберезный, устроивший драку в одном из кафе. Об этом сообщается на сайте губернатора.

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — заявил глава региона Валерий Лимаренко.

Подберезный был назначен зампредом правительства в апреле 2019 года. Он отвечал за улучшение инвестиционного климата и развитие туризма.

Ранее в сети появилось видео драки в кафе «Сохо» в Южно-Сахалинске. Как пишет Sakh.com со ссылкой на очевидцев, чиновник был пьян, вел себя агрессивно, спровоцировал потасовку, а позже угрожал окружающим: «Вы не знаете, кто я такой и что я с вами сделаю».

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