Российский чиновник попытался спасти чужого ребенка и утонул

Заместитель главы Яйского муниципального района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 43-летний Павел Евсюков погиб при попытке спасти тонущего школьника. Об этом сообщает газета «Кузбасс» со ссылкой на родственников чиновника.

Инцидент произошел 13 июля на непредназначенном для купания пляже в Яе. Близкие Евсюкова рассказали, что мужчина отдыхал на берегу реки, когда увидел тонущего подростка. Он поспешил ему на помощь, но в итоге оба утонули.

Мужчина почувствовал себя плохо, когда доплыл до мальчика, и начал терять силы и сознание, рассказал «Сибдепо» источник в медицинских кругах. Евсюкова вытащили на берег, но он умер еще до приезда скорой.

По мнению очевидцев, Евсюков и подросток попали в водяную воронку, где большая глубина, и поэтому не смогли выбраться.

Ранее в Сочи отдыхающий из Краснодара спас ребенка, которого во время прогулки волной смыло с пирса в море. Мальчик гулял по пирсу, на берегу его ждала бабушка. Когда ребенок дошел до середины пирса, его смыло волной. Мальчик находился в сознании.

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