Российский турист спас ребенка в Черном море

В Сочи отдыхающий из Краснодара спас ребенка, которого во время прогулки волной смыло с пирса в море. Об этом сообщает «Живая Кубань».

По данным издания, инцидент произошел 21 апреля. По словам очевидцев, бабушка и ее семилетний внук гуляли по набережной, когда ребенок забрался на пирс. Женщина решила дождаться внука на берегу.

Когда ребенок дошел до середины пирса, его смыло волной. Проходящий мимо 33-летний Станислав Павлов, приехавший в Сочи на выходные женой и годовалой дочерью, заметил, что ребенок упал в воду, и бросился на помощь.

«Времени на раздумья и эмоции не было, я старался сделать все как можно быстрее, чтобы спасти ему жизнь», — рассказал Павлов. Он вытащил ребенка из воды, несмотря на сильное течение. Мальчик находился в сознании. С бабушкой спасенного ребенка Павлов не беседовал. Он вернулся в гостиницу с женой и дочерью.

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