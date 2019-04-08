Российский полицейский спас человека из горящего автомобиля

В Хабаровске полицейский вытащил человека из загоревшегося в результате ДТП автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По словам Волк, лейтенант Вячеслав Размашкин находился за рулем в тот момент, когда другая машина заехала на обочину, врезалась в столб и загорелась. Он сообщил о происшествии в экстренные службы и бросился на помощь. Размашкин разбил лобовое стекло горящей машины, залез в салон и помог выбраться находившемуся там пассажиру.

Пострадавший был доставлен в травматологическое отделение городской больницы.

В управлении МВД по Хабаровскому краю решили поощрить полицейского за смелость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, уточнила Волк.

В сентябре прошлого года в Ульяновской области девятилетний мальчик спас из загоревшегося дома двух малышей и свою мать. Возгорание было ликвидировано, но к этому времени огонь полностью уничтожил здание и надворные постройки.

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