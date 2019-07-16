Российский мэр подарил чиновникам «подметалки-погоняйки»

Мэр Красноярска Сергей Еремин вручил главам городских районов метлы и совки для напоминания о необходимости порядка. Об этом градоначальник проинформировал в своем Instagram.

«Метлы "подметалки-погоняйки" должны напоминать, что порядок в городе — это самое главное. И зависит он как от власти, так и от бизнеса. Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории», — написал он.

В январе местные жители отправили посылки с мусором депутатам Госдумы и сенатору Андрею Клишасу. Таким образом активисты попытались обратить их внимание на проблемы с так называемой мусорной реформой в регионе. Горожане записали обращение к депутатам, где предложили им понюхать «родной» мусор. С начала года вывозом отходов в регионах занимается специально назначенный оператор. В Красноярске сразу два оператора не справились с задачей.

В том же месяце снабдить чиновников именными лопатами намеревался врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он раскритиковал состояние городских улиц, и отметил большое количество жалоб от жителей.

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