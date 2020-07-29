Драка российских депутатов из-за фото с подписью «голубки» попала на видео

Депутаты от КПРФ и «Единой России» Заксобрания Ульяновской области подрались из-за фото с подписью «голубки», приклеенном на одном из депутатских мест. Драка попала на видео, его опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

На записи видно, что один из депутатов подходит к плакату, в этот момент его начинают отталкивать, но он успевает схватить листок. Между депутатами начинается драка, которую пытаются разнять другие присутствующие в зале.

Депутат от «Единой России» Александр Чепухин рассказал, что причиной конфликта стала «оскорбительная выходка» его коллег из КПРФ, которые повесили в зале заседаний плакат, «оскорбляющий государственную власть». На плакате были изображены губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и депутат, которого Чепухин отказался называть. По словам Чепухина, депутаты сделали это во время заседания с трансляцией.

Чепухин пояснил, что хотел убрать плакат, и в это время на него набросился депутат от КПРФ Рамиль Хакимов и разодрал ему руку, из-за чего ему пришлось защищаться. Он уточнил, что считает плакат оскорблением, потому что за него «голосовало большинство Ульяновской области».

24 июня депутаты Саратовской областной думы устроили драку прямо на заседании. После того как их разняли, один из участников потасовки стал обливать других водой из пластиковых бутылок. Встреча была посвящена поведению депутатов Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко, которые нецензурно выражались на заседании комитета по культуре.