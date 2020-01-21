Российского чиновника уволили после дебоша в аэропорту

Заместитель руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александр Подколзин уволен после дебоша в аэропорту Внуково, когда его пьяным везли на тележке в отделение полиции. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 21 января.

В конце декабря полиция задержала во Внуково двоих руководителей Печорского управления Ростехнадзора — Сергея Галынина и его заместителя Александра Подколзина в состоянии алкогольного опьянения. СМИ писали, что Подколзин вел себя неадекватно и не мог самостоятельно идти, поэтому сотрудникам правоохранительных органов пришлось заковать его в наручники и погрузить на тележку для перевозки багажа.

Галынин продолжает выполнять свои обязанности.

5 октября сотрудник администрации Южно-Сахалинска Юрий Ткаченко уволился после того, как в сети появилось видео дебоша с его участием в одном из городских баров. Дебош чиновник устроил из-за отказа охранника «дать ему потусоваться».

В июле сахалинский чиновник Кирилл Подберезный был отстранен от должности за драку в кафе.

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