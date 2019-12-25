Путешествия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Путин назвал правильный подход к решению проблем россиян
Опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
В Припяти впервые после Чернобыльской аварии установили новогоднюю елку
Незнакомец оплатил покупки забывшей пин-код женщины
Российский военный погиб на учениях
Одного из создателей Рунета отправили под домашний арест
Немецкое СМИ рассказало о репетиции войны между Россией и НАТО
Стали известны подробности жизни полковника-миллиардера Захарченко в колонии
Новости партнеров

Российские пенсионерки похулиганили в самолете и сорвали рейс

Перейти в «Мою Ленту»

Две российские пенсионерки похулиганили в самолете, следовавшем из Москвы в Нальчик, и сорвали рейс. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Отмечается, что 60- и 63-летняя жительницы Терека начали вести себя агрессивно после того, как одна из них заняла чужое место в самолете. Когда стюардессы обратились к ней с замечанием, россиянка проигнорировала их, а ее приятельница бросилась защищать подругу.

По информации МВД, женщина нецензурно выражалась в адрес членов экипажа и не реагировала на их комментарии. В результате пилот принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Магаса.

Там лайнер встретили сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нарушительниц. В отношении женщин возбуждены административные дела за хулиганство и невыполнение указаний командира воздушного судна. Им грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.

В мае пьяный авиапассажир, летевший в Москву, устроил дебош на борту самолета и оказался в полицейском участке. По словам сотрудников полиции, во время полета мужчина вел себя крайне агрессивно и нарушал общественный порядок. Пассажир был настолько пьяным, что полицейским пришлось усадить его в инвалидное кресло.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пьяные россияне устроили дебош на вылетавшем из Москвы самолете и сорвали рейс
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе в Москву и оказался в инвалидном кресле
Россиянин устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в Москву
Путешествия
Путешествия00:0224 декабря

Египетская сила

Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
14:14Сегодня

Решена проблема пассажиров верхних полок в российских поездах

13:00Сегодня

Пенсионерка расцеловала проехавший по Крымскому мосту поезд

10:24Сегодня

Несколько пассажиров выгнали из самолета из-за слишком большого веса

Путешествия00:0319 декабря

Далеко и надолго

Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
09:25Сегодня

Первый пассажирский поезд через Крымский мост завершил маршрут

06:38Сегодня

Проезд поезда по Керченскому мосту сняли на видео

03:34Сегодня

Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

Путешествия00:0316 декабря

Великая матерая земля

200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
23:4524 декабря

Первый двухэтажный поезд в Крым стартовал из Москвы

20:5224 декабря

Перелет пассажиров растянулся на два дня вместо двух часов из-за плохой погоды

18:3424 декабря

Извращенец ворвался в номер туристки и занялся непристойностями на ее глазах

Россия
Российский военный погиб на учениях
«Родня мужа пригрозила закопать»
Как женщины на Кавказе пытаются вернуть похищенных детей и терпят унижения
В Госдуме прокомментировали уголовное дело из-за поездов в Крым
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
Путин заявил об упущенном годе при реализации нацпроектов
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян
Все материалы
Мир
Эрдогана заинтересовала работа ЧВК Вагнера
FILE - In this file photo dated Thursday, Oct. 4, 2001, Soviet-built T-55 tanks line up, ready for an offensive against the Taliban in Takhar province, some 15 km (9 miles) from the Tajik-Afghan border in Afghanistan. The last Soviet tanks withdrew from Afghanistan 30-years ago, with the anniversary marked Friday Feb. 15, 2019, but Moscow’s view of the war has changed radically, now emerging from the bloody quagmire of combat as an influential power broker in Afghanistan. (AP Photo/Rustam Nazari, FILE)Последняя война империи
Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
Польша подождет с ответом на слова Путина об антисемитизме посла
«По-настоящему пугает»
Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
Российское судно село на мель в Турции
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Раскрыт возможный ответ России на санкции США
Все материалы
Бывший СССР
В Припяти впервые после Чернобыльской аварии установили новогоднюю елку
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
Эстония пригрозила изоляцией Крыма из-за запуска поездов по мосту
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
Сгоревший украинский интернат штрафовали за нарушения на 34 гривны
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Армения получит от Евросоюза 150 миллионов евро
Все материалы
Экономика
Составлен календарь вымирания профессий
Возврат к истокам
Из России бегут лучшие кадры. Государство нашло способ их остановить
Лауреат Нобелевской премии мира выступит в Москве
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин расстрелял жену на улице и покончил с собой
Без права на свободу
Как живут самые опасные заключенные в России
Задушившей младенца российской матери вынесли приговор
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Все материалы
Наука и техника
В Китае рассказали об усилиях ВМФ России по «сохранению лица»
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Китай испытал способную достать до США ракету
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
В Китае объявили Су-57 истребителем поколения 4+++
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Huawei отказалась от супераккумулятора из графена
Все материалы
Спорт
Российское правительство даст чемпионам мира больше денег
Месть бывших
«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
Судья рассказал о «спасении мозга» бойца ММА
Дарио Сильва«Врачи не могли решить, кто сообщит семье о моей смерти»
Карьера в АПЛ, болезнь отца и страшная авария: история форварда сборной Уругвая Дарио Сильвы
Нурмагомедова вновь отказались считать лучшим бойцом десятилетия
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Соперник Емельяненко набрал 11 килограммов мышц перед боем
Все материалы
Культура
Опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами
Гей, славяне
Чернокожие эльфы и магические оргии в главном фэнтези сезона: стоит ли смотреть «Ведьмака»
Рэпера Bvlly застрелили в 24 года
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
Певица Луна выпустила клип с множеством полуголых лесных нимф
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
Умерла автор песни из ситкома «Друзья»
Все материалы
Интернет и СМИ
Немецкое СМИ рассказало о репетиции войны между Россией и НАТО
Война на два фронта
 
Директор детсада объяснил ссылку на сайт проституток на странице учреждения
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
Телефоны миллионов пользователей популярной соцсети оказались под угрозой
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
В сети поделились худшими в жизни свиданиями
Все материалы
Ценности
Куртка Майкла Джексона по цене квартиры в Москве досталась шестилетнему ребенку
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Дженнифер Лопес показала тело и удивила поклонников
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в нижнем белье
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Первым словом дочери самой молодой миллиардерши стало название люксовой сумки
Все материалы
Путешествия
Российские пенсионерки похулиганили в самолете и сорвали рейс
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Решена проблема пассажиров верхних полок в российских поездах
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Пенсионерка расцеловала проехавший по Крымскому мосту поезд
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Несколько пассажиров выгнали из самолета из-за слишком большого веса
Все материалы
Из жизни
Незнакомец оплатил покупки забывшей пин-код женщины
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Конюх попытался спасти жеребенка из реки и погиб
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице с криками «С Рождеством!»
Все материалы
Смотрим, как собирают старые и новые Aston Martin
Гостим на двух заводах британской марки, где осовременнивают «классику» и выпускают новые суперкары
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
К 2020 году Hyundai подготовила для России четыре новинки
Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada в 2020 году
Новый Chery Tiggo 7 получил приставку Pro
Все материалы
Дом
Россиянку оштрафовали за оскорбление соседа по коммуналке
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Составлен список исчезнувших в 2019 году памятников архитектуры
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Россиян обманом заселили в гаражи
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
В российском городе место жестокого убийства признали памятником архитектуры
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Московским компаниям дадут денег на развитие экспорта
Совет Федерации одобрил увеличение МРОТ
Российский регион запросил еще денег на расселение граждан
Все материалы