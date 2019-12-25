Российские пенсионерки похулиганили в самолете и сорвали рейс

Две российские пенсионерки похулиганили в самолете, следовавшем из Москвы в Нальчик, и сорвали рейс. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Отмечается, что 60- и 63-летняя жительницы Терека начали вести себя агрессивно после того, как одна из них заняла чужое место в самолете. Когда стюардессы обратились к ней с замечанием, россиянка проигнорировала их, а ее приятельница бросилась защищать подругу.

По информации МВД, женщина нецензурно выражалась в адрес членов экипажа и не реагировала на их комментарии. В результате пилот принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Магаса.

Там лайнер встретили сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нарушительниц. В отношении женщин возбуждены административные дела за хулиганство и невыполнение указаний командира воздушного судна. Им грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.

В мае пьяный авиапассажир, летевший в Москву, устроил дебош на борту самолета и оказался в полицейском участке. По словам сотрудников полиции, во время полета мужчина вел себя крайне агрессивно и нарушал общественный порядок. Пассажир был настолько пьяным, что полицейским пришлось усадить его в инвалидное кресло.

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