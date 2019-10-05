Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться» и поплатился

Сотрудник администрации Южно-Сахалинска Юрий Ткаченко был вынужден уволиться после того, как в сети появилось видео дебоша с его участием в одном из городских баров. Видео инцидента опубликовано в субботу, 5 октября, в Telegram-канале LShot.

На размещенных в сети кадрах видно, как инспектор по деятельности управления жилищной политики в нетрезвом состоянии угрожает охранникам, которые отказываются пропускать его в заведение.

В частности, как уточняет издание «Сахалин и Курилы», чиновник показывает свое служебное удостоверение и требует «объяснить причины», «дать потусоваться» и обещает «пустить по десятому кругу» всех, кто впоследствии захочет обратиться к нему за помощью.

В местной мэрии порталу подтвердили, что на распространившейся записи запечатлен их служащий, а также заявили, что он уже был приглашен на беседу к руководителю учреждения. «Сотрудник осознал свою вину и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление было незамедлительно удовлетворено», — указано в сообщении.

Собеседник издания подчеркнул, что подобное поведение сотрудников недопустимо даже в свободное от работы время и порочит администрацию областного центра.

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