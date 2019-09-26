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Российского чиновника отведут на руины «запущенной» им котельной

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Владимир Илюхин

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил, что министр ЖКХ и энергетики региона побывает в селе Средние Пахачи и посмотрит на заброшенную котельную, о запуске которой он сообщил ранее. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Илюхина.

По словам губернатора, он точно знает, что в Средних Пахачах нет котельной. «Что имел в виду министр, я обязательно у него поинтересуюсь, потом вам расскажу. Он не был там точно, думаю, сейчас побывает», — заверил он.

Глава региона отметил, что в поселке провели все необходимые мероприятия по подготовке к зиме — у жителей есть уголь, работает электроотопление, а в школе установлен электрокотел.

19 сентября министр ЖКХ и энергетики края Олег Кукиль сообщил, что с 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах. После этого местный житель опубликовал видеозапись, на которой показал практически разрушенные стены здания котельной. Он добавил, что она не работает 20 лет, а жители отапливают дома углем и дровами.

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