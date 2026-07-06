Богатого адвоката поймали подглядывающим за голыми женщинами

В США богатого адвоката арестовали за подглядывание за женщиной в душе

В США идет суд над богатым адвокатом из штата Аризона, которого дважды поймали подглядывающим за голыми женщинами. Об этом пишет New York Post.

На скамье подсудимых оказался 51-летний Майкл Дибенедетто из города Темпе. 18 июня принимавшая душ женщина заметила, что кто-то снимает ее через окно на камеру смартфона. На выезде из района заметили роскошный внедорожник Rivian, который водил Дибенедетто. Полиция установила за ним слежку. 28 июня на глазах у полицейских адвокат забрался во двор к еще одной женщине и стал смотреть через окно, как она переодевается.

Мужчину задержали и доставили в тюрьму. Адвокат решил сам представлять себя в суде. В ходе заседания, в частности, всплыла история 2009 года, когда Дибенедетто также арестовали за подглядывание. Однако юрист заявил, что тогда работал по делу о разводе. Клиент Дибенедетто не мог позволить себе нанять частного детектива, и ему якобы пришлось самостоятельно наблюдать за женщиной. «Я действительно следил за его супругой, но это не обязательно имеет отношение к нынешнему процессу», — оправдался юрист.

Расследование продолжается, полиция Темпе попросила других возможных пострадавших связаться с ними, если они замечали автомобиль Дибенедетто около своего дома.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии извращенец, который тайно снял 50 голых женщин в солярии фитнес-клуба, оказался на свободе из-за слишком мягких законов. В этом штате подобное преступление не считается тяжким.