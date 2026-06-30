Извращенец тайно снял 50 голых женщин в солярии фитнес-клуба и оказался на свободе

В США преступник тайно снял 50 женщин в солярии

В американском штате Калифорния извращенец, который тайно снял 50 голых женщин в солярии фитнес-клуба, оказался на свободе из-за слишком мягких законов. Об этом сообщает New York Post.

На скамье подсудимых оказался 40-летний Кайл Комбс из города Гровер-Бич. По версии следствия, с июля по декабрь 2025 года он тайно снял на видео около 50 полностью или частично обнаженных посетительниц солярия фитнес-клуба в городе Арройо-Гранде. Комбса поймали, когда он засунул телефон в кабину солярия к очередной жертве. Также выяснилось, что он взламывал двери раздевалок, чтобы проникнуть внутрь.

С апреля восемь пострадавших написали на Комбса заявления. Изначально преступника обвинили в тяжких преступлениях сексуального характера и арестовали. По калифорнийскому законодательству, съемка обнаженного человека без его ведома классифицируется как легкое правонарушение. В результате Комбс оказался на свободе до суда. Окружной прокурор заявил, что вместе с полицией будет добиваться справедливого наказания для извращенца.

Ранее в Сингапуре пассажиры метро поймали филиппинца, который за три часа тайно снял видео под юбками у шести женщин. Преступника задержали двое мужчин, которые заметили его действия.