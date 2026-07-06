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04:02, 6 июля 2026Ценности

Модель с черной монобровью в прозрачном платье без бюстгальтера пришла на теннисный турнир

Модель с монобровью Хаджипантели в откровенном виде пришла на теннисный турнир
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

@sophiahadjipanteli

Греко-кипрская модель София Хаджипантели, которая прославилась благодаря густой черной моноброви, в откровенном виде пришла на теннисный турнир. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 29-летняя манекенщица предстала на трибуне в прозрачном черном платье длины миди с белым цветочным узором. Также она надела остроносые туфли на шпильках и дополнила образ множеством перстней. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Известно, что она посетила соревнование, организованное итальянским брендом Giorgio Armani. Турнир проходил в закрытом лондонском клубе The Hurlingham Club.

В мае Хаджипантели обнаженной снялась на мероприятии французского бренда Jean Paul Gaultier.

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