«Запущенная» российскими чиновниками котельная оказалась руинами

Новости Камчатки - Кам 24 / YouTube

Правительство Камчатки объявило о запуске котельной в селе Средние Пахачи Олюторского района, однако один из местных жителей сообщил, что она разрушена уже 20 лет. Видеозапись с его рассказом опубликовало издание «Кам24».

По его данным, о запуске котельной на прошлой неделе объявил министр ЖКХ и энергетики края Олег Кукиль. «Планируется, что с 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах — это последнее сельское поселение Олюторского района, в котором отопительный период еще не стартовал», — сказал он.

Житель Средних Пахачей показал на видео практически разрушенное здание, которое, предположительно, и является котельной. «По документам краевые власти рапортуют, что этот источник стабильно работает с 20 сентября, как и предыдущие 20 лет. За это время люди научились исполнять функции кочегаров, поддерживая тепло в своих квартирах, используя печное отопление», — говорит голос за кадром.

Глава Средних Пахачей Илья Феденко подтвердил, что ролик действительно снимался в селе, а практически разрушенное здание на видео — останки котельной, которая не работает с 1999 года. Он также отметил, что в селе нет централизованной системы отопления, а жители топят печи для обогрева. У большинства из них нет возможности купить уголь, поэтому они пользуются дровами.

Ранее жителей деревни Филькино под Серовом заставили платить за несуществующий вывоз мусора — они были изолированы от остального мира из-за рухнувшего моста, и поэтому мусор оттуда не вывозили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru