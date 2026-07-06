Беременная женщина проверила смартфон мужа и начала неконтролируемо рыдать

Пользовательница Reddit с ником Downtown_Dress_9929 рассказала, как залезла в смартфон мужа и с тех пор не может перестать плакать. Женщина уточнила, что в последнее время чувствовала себя крайне уязвимо из-за гормональных сбоев, вызванных беременностью.

«У нас с мужем были небольшие ссоры из-за моих гормональных перепадов. Он старался меня поддерживать и понимать, но в прошлом месяце я оказалась в ситуации, когда очень сильно комплексовала по поводу своего тела. Мне казалось, что муж больше не видит меня такой, как до этой беременности», — написала автор.

Однажды вечером женщина решила найти в смартфоне мужа определенные фотографии. Она уточнила, что оба они имеют доступ к устройствам друг друга и знают пароли от них. Пока супруг спал, она разблокировала его смартфон и зашла в галерею. В ней были открыты снимки с вечеринки в честь будущего ребенка. После этого автор увидела папку, в которой были собраны ее фотографии.

«Это оказалась папка "Избранное" — чтобы фото попали в нее, на них нужно было нажать на сердечко. И она оказалась заполнена исключительно моими снимками! Некоторые были новыми, другие — очень старыми, датированными теми временами, когда мы только начинали встречаться. В тот момент я почувствовала себя такой любимой. Гормоны взяли верх, и я не могла перестать плакать. Я обняла его спящего, он обнял меня в ответ, а через минуту снова начал храпеть. Не знаю, как мне так повезло с этим мужчиной», — заключила женщина.

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