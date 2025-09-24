Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:37, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

Девушка проверила телефон бойфренда и испортила лучший день в своей жизни

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником PixelGnash рассказала о том, как решила проверить смартфон своего бойфренда, чтобы убедиться в его верности. По словам девушки, вместо кокетливых сообщений с другими девицами он обнаружила кое-что, испортившее ей целую серию сюрпризов.

«Я узнала, что он собирается сделать мне предложение, уже забронировал отель в Шотландии на мой день рождения и даже пишет моей лучшей подруге, спрашивая, какую дизайнерскую сумку я бы хотела. Так что вместо того, чтобы поймать его на измене, я испортила себе и предложение руки и сердца, и поездку, и подарок — все одним махом», — написала девушка.

Кроме того, она обнаружила, что ее жених изучает информацию о брачных контрактах, что немного сбило ее с толку, хотя она и не видит в этом ничего предосудительного. Девушка не стала признаваться в своем проступке, но теперь она ужасно себя чувствует из-за своей попытки шпионить за бойфрендом. Вместе с тем автор посетовала на то, что парень даже не намекнул ей о предстоящем путешествии, хотя понимает, что ей нужно будет брать небольшой отпуск на работе.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как посмотрела записи с камеры наблюдения после вечеринки в ее доме и сделала неприятное открытие о муже. В комментариях поведение ее супруга сочли подозрительным.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    Молодая тюремщица избежала заключения за секс с преступником

    Журналист заявил о желании Польши развязать войну с Россией

    Зеленский заметил изменение позиции Трампа по обмену территориями

    Певец SHAMAN высказался об организации «Интервидения»

    Дом загорелся от удара ВСУ в российском регионе

    Девушка проверила телефон бойфренда и испортила лучший день в своей жизни

    Зеленский предложил новое место для встречи с Путиным

    Врач призвал отказаться от уничтожающей пользу кофе популярной добавки

    Зеленский допустил выборы на Украине при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости