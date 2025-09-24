Девушка проверила телефон бойфренда и испортила лучший день в своей жизни

Пользовательница Reddit с ником PixelGnash рассказала о том, как решила проверить смартфон своего бойфренда, чтобы убедиться в его верности. По словам девушки, вместо кокетливых сообщений с другими девицами он обнаружила кое-что, испортившее ей целую серию сюрпризов.

«Я узнала, что он собирается сделать мне предложение, уже забронировал отель в Шотландии на мой день рождения и даже пишет моей лучшей подруге, спрашивая, какую дизайнерскую сумку я бы хотела. Так что вместо того, чтобы поймать его на измене, я испортила себе и предложение руки и сердца, и поездку, и подарок — все одним махом», — написала девушка.

Кроме того, она обнаружила, что ее жених изучает информацию о брачных контрактах, что немного сбило ее с толку, хотя она и не видит в этом ничего предосудительного. Девушка не стала признаваться в своем проступке, но теперь она ужасно себя чувствует из-за своей попытки шпионить за бойфрендом. Вместе с тем автор посетовала на то, что парень даже не намекнул ей о предстоящем путешествии, хотя понимает, что ей нужно будет брать небольшой отпуск на работе.

