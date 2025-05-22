Женщина посмотрела записи с камеры наблюдения и сделала неприятное открытие о муже

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как посмотрела записи с камеры наблюдения после вечеринки в ее доме и сделала неприятное открытие о муже. В комментариях поведение ее супруга сочли подозрительным.

По словам автора поста, ее муж дружит с привлекательной коллегой, которая недавно развелась и с тех пор не раз заводила романы с мужчинами, с которыми вместе работает. Рассказчица призналась, что общение ее мужа с девушкой доставляет ей дискомфорт.

«Я пыталась вести себя с ней дружелюбно и забыть про неуверенность в себе, когда общаюсь с ней. Я думала, что мы достигли значительного прогресса», — добавила она. Однако недавно на вечеринке с коллегами мужа, которая прошла у них дома, произошла ситуация, сильно встревожившая автора поста.

По словам героини истории, уложив ребенка спать, она вернулась к гостям и увидела, что ее муж и привлекательная коллега сидели вдвоем на крыльце. Позднее она попыталась проверить запись с камеры наблюдения, которая выходила на крыльцо, однако муж застал ее за этим и возмутился. «Он заявил, что я поступаю несправедливо по отношению к нему и это показывает, что я ему не доверяю. Мы спорили в течение 20 минут», — указала автор поста.

Когда рассказчице все же удалось проверить записи, она обнаружила, что, когда ее муж вместе с коллегой вышли на крыльцо, супруг предупредил ее, что там есть камера. «Ее поведение тут же резко изменилось, она замолчала», — подчеркнула автор и добавила, что считает такое поведение мужа странным.

«Ситуация с камерой чертовски подозрительная», «Он явно хотел предупредить ее, что им не следует тут говорить», «Людей, которые не совершают ничего плохого, не должно беспокоить наличие камеры», — высказались комментаторы. Многие из них также назвали плохим знаком тот факт, что супруг рассказчицы завел дружбу с женщиной, которая встречается с женатыми мужчинами. «Ваш муж должен очертить четкие границы и поставить в приоритет вас и вашу семью», — заявил один из пользователей.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о находке в телефоне мужа, которая сильно расстроила ее. Большинство комментаторов поддержало ее и посоветовало расторгнуть брак.