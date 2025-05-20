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02:30, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Женщина рассказала о находке в телефоне мужа и получила совет развестись

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником thisgermanbabe рассказала о находке в телефоне мужа, которая сильно расстроила ее. Публикация вызвала бурные обсуждения в сети: от комментаторов женщина получила совет развестись.

«Я (...) посмотрела историю поиска моего мужа, потому что у меня было плохое предчувствие. Я знаю, что так нельзя, но я обнаружила, что он пристрастился к поиску утекших в сеть фотографий множества женщин. Он также смотрит порно и трансляции секса в прямом эфире», — пожаловалась авторша поста.

По словам женщины, неожиданное открытие о супруге сильно ее ранило. «Я не могу представить, что я забеременею и рожу ему ребенка, когда он постоянно смотрит на других женщин и вожделеет их», — призналась она. Авторша поста добавила, что задумалась о разводе, и спросила у пользователей, не слишком ли она остро реагирует на случившееся.

Большинство комментаторов поддержали рассказчицу. «Вы не перегибаете палку. Вы имеете право на свои чувства», «У моего бывшего было то же самое в телефоне. Я мучилась в отношениях с ним шесть лет», «Я думала, что только мой бывший искал слитые фотографии актрис и других звезд. Я бросила его из-за этого после трех лет отношений», — написали они.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что бойфренд изучил ее телефон и сделал неприятное открытие. По словам девушки, реакция возлюбленного сильно ее расстроила.

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