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03:48, 6 июля 2026Россия

Россиянам разъяснили новый порядок получения медицинских справок с 1 сентября

Депутат Панеш: С 1 сентября медсправки смогут получать родственники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с РИА Новости разъяснил новый порядок получения медицинских справок с 1 сентября 2026 года.

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Новые правила упрощают жизнь и пациентам, и их близким», — отметил парламентарий.

Панеш сообщил, что близкие родственники пациентов смогут получать справки вместо них. Кроме того, справки и заключения можно будет оформлять в произвольной форме, а не по строгим шаблонам, если законом не установлено иное.

Третье нововведение — упрощение выдачи справок в электронном виде. Для этого не нужно будет получать отдельное согласие пациента.

С 1 сентября также упраздняется норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля учреждения для пациентов с ВИЧ и лечащихся в наркологических и психиатрических клиниках.

В мае в России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права. С 1 марта 2027 года при подаче электронного заявления через портал «Госуслуги» бумажную медицинскую справку можно не прикладывать. Инспектор сам проверит наличие действующего заключения в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

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