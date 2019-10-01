Российскую чиновницу заподозрили в краже выделенных для ветеранов двух миллионов

Бывшего министра социальной политики Красноярского края заподозрили в хищении двух миллионов из бюджетных средств. Деньги были выделены на подарки ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, бывшей чиновнице помогали подчиненные из министерства социальной политики Красноярского края. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Василий Романов из города Вольск Саратовской области не смог принять участие в праздновании Дня Победы, потому что у него нет правой ноги. Все выданные ему протезы оказались слишком тяжелыми и неудобными, и в них он не может поднять ногу, «только волоком везти». Семья просила сделать ему облегченную ногу за 180 тысяч вместо того, чтобы складировать ненужные. На это чиновники ответили, что такие протезы положены только участникам боевых действий в Афганистане и Чечне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru