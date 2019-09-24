Мэр российского города покончил с собой сразу после увольнения

Мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин совершил самоубийство на следующий день после того, как его уволили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в середине сентября у мэра была встреча с руководством Самарской области, где ему предъявили претензии. Начальство было недовольно тем, что чиновник «слишком много лечится и слишком мало работает». Утверждается, что руководство мэра подсчитало — Фомин находился на посту меньше года, но был на больничном почти четыре месяца.

Фомин вступил в должность мэра в декабре 2018 года. Baza отметила, что депутаты согласовали увольнение Фомина 23 сентября. О его самоубийстве стало известно 24 сентября.

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