Начальник полиции российского поселка покончил с собой

Следственный комитет России (СКР) и МВД начали проверку после того, как глава полиции поселка Краснокаменск в Красноярском крае был найден мертвым. Об этом в среду, 11 сентября, со ссылкой на областную полицию сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, полицейский покончил с собой. В пресс-службе местной полиции причину случившегося не уточнили. СКР и МВД начали проверку, причины случившегося устанавливаются.

Как передавал ряд СМИ, погибший занимался расследованием крупных пожаров в Курагинском районе региона и против него были настроены «черные лесорубы». Однако в полиции эту информацию не подтвердили.

9 сентября сообщалось, что тюремщик в Якутии покончил с собой на посту после убийства девушки.

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